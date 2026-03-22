Triunfazo sobre el final: Kimberley se hizo fuerte de local y venció a Villa Mitre

El equipo de Mariano Mignini igualó como local ante el conjunto bahiense en su debut en el campeonato.

El estreno en el Federal A fue ideal para Kimberley, que venció 1-0 a Villa Mitre en la primera fecha de la temporada. El “Dragón” supo sufrir en varios pasajes del partido, pero fue efectivo en el momento justo y se quedó con tres puntos fundamentales para arrancar con confianza.

El encuentro comenzó con mucha intensidad y un Kimberley decidido a imponer condiciones. Con presión alta y buen despliegue, inquietó desde el balón detenido y también generó peligro con envíos largos, donde Juan Pablo Mazza tuvo que intervenir para evitar la caída de su arco ante la presión inicial del local.

Sin embargo, Villa Mitre reaccionó rápido y encontró espacios para lastimar de contraataque. Aunque sus remates no fueron demasiado precisos, obligaron a Nicolás Báez a mostrarse seguro bajo los tres palos. En ese ida y vuelta, el partido se volvió dinámico, con situaciones para ambos lados pero sin eficacia en los metros finales.

Con el correr de los minutos, la visita empezó a generar las chances más claras. Un taco dentro del área de Leandro Fernández fue bien contenido por el arquero marplatense, que volvió a aparecer antes del descanso para sostener el cero. Kimberley, en cambio, fue perdiendo protagonismo tras un inicio prometedor.

En el complemento, el desarrollo se inclinó aún más hacia el arco del “Dragón”. Entre Báez y la falta de puntería del rival, el equipo de Mariano Mignini logró sostener el empate en momentos donde parecía estar contra las cuerdas. Pero el fútbol tiene esas cosas: lo que no concretó Villa Mitre, lo terminó pagando caro.

A los 36 minutos, el ingresado Rodrigo Ríos aprovechó su oportunidad y definió para el 1-0 definitivo. Kimberley golpeó en el momento justo, defendió con orden en el cierre y selló un triunfo muy valioso. Más allá de que todavía hay aspectos por mejorar, el arranque con victoria permite trabajar con tranquilidad y alimentar la ilusión en el Federal A.

De esta manera el arranque del torneo para el equipo de Mignini fue perfecto y sumó sus primeros tres puntos. Ahora le tocará visitar el próximo fin de semana a Germinal de Rawson por la segunda fecha del Federal A.

Sintesís:

Kimberley: 1 Nicolás Báez; 2 Máximo Masino, 3 Hernán Sosa, 4 Tomás Loscalso, 5 Álvaro De Gaetani, 6 Agustín Vázquez, 7 Ever Ullúa, 8 Mauricio Miori, 9 Juan Santillán, 10 Leandro Vella, 11 Facundo Russo.

Villa Mitre: 1 Mazza, 2 Segalerba, 3 Fernández, 4 Silva, 5 Jouglard, 6 Bacigalupe, 7 Mujica, 8 Pérez, 9 Tarasco, 10 González, 11 Monti.

Cambios:

Goles: ST 36' Ríos (K)

Árbitro: Leandro Sosa Abrile

Estadio: “José Antonio Valle”.

Foto: Prensa Kimberley