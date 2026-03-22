Denuncia que un bar y food truck clausurados de la zona sur “le roban” la luz y el agua

Vecinos denuncian que la faja de clausura del local, a los pocos días fue removida.

Una vecina de Termas Huinco, en la zona sur de Mar del Plata, denuncia que es víctima de conexiones clandestinas de luz y agua y a pesar de sus reclamos a las autoridades, no encuentra soluciones.

En contacto con 0223, la mujer relató que un bar ubicado en la esquina de Juramento y Vértiz está desde hace un tiempo “enganchado” a sus servicios de luz y agua corriente e incluso, debido a varias irregularidades, el local fue sancionado.

“Este bar actualmente está clausurado y hace muy poquito pusieron un food truck de gran tamaño ¡que también fue clausurado!”, comenzó su relato Gisele.

En unas de las imágenes que envió a este medio, se ve cómo algunas personas arrancaron las fajas de clausura colocadas por el Municipio.

La mujer comentó indignada que los dueños del local roban su luz: "A pesar de que ya hice en varias oportunidades la denuncia, lo siguen haciendo. Y sin respuesta alguna, estoy cambiando el medidor de lugar. También utilizan mi agua: fui a hacer miles de denuncias pero no tuve respuestas. Ya no sé a quién más recurrir. ¡Estas personas hacen lo que se les canta!”, concluyó.