Denuncia que un bar y food truck clausurados de la zona sur “le roban” la luz y el agua
La vecina afirma que el propietario del local sacó la faja de clausura y sigue funcionando. Lamenta que a pesar de sus reclamos a los organismos, “nadie da respuestas”.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Una vecina de Termas Huinco, en la zona sur de Mar del Plata, denuncia que es víctima de conexiones clandestinas de luz y agua y a pesar de sus reclamos a las autoridades, no encuentra soluciones.
En contacto con 0223, la mujer relató que un bar ubicado en la esquina de Juramento y Vértiz está desde hace un tiempo “enganchado” a sus servicios de luz y agua corriente e incluso, debido a varias irregularidades, el local fue sancionado.
“Este bar actualmente está clausurado y hace muy poquito pusieron un food truck de gran tamaño ¡que también fue clausurado!”, comenzó su relato Gisele.
En unas de las imágenes que envió a este medio, se ve cómo algunas personas arrancaron las fajas de clausura colocadas por el Municipio.
La mujer comentó indignada que los dueños del local roban su luz: "A pesar de que ya hice en varias oportunidades la denuncia, lo siguen haciendo. Y sin respuesta alguna, estoy cambiando el medidor de lugar. También utilizan mi agua: fui a hacer miles de denuncias pero no tuve respuestas. Ya no sé a quién más recurrir. ¡Estas personas hacen lo que se les canta!”, concluyó.
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