“Barro hasta el cuello”: vecinos denuncian calles intransitables en el sur de Mar del Plata

Vecinos del barrio Parque Independencia denuncian que la zona de Fragata Libertad y Bahía Thetis -a metros de la avenida Jorge Newbery y cerca de un barrio privado- se encuentra intransitable después de la tormenta que afectó a la ciudad el último sábado.

Esto se debe a una supuesta obra de cloacas que quedó abandonada por falta de presupuesto. Según declararon, cada vez que llueve se forma un barrial que complica la circulación y el acceso a las viviendas.

En esta línea, Melina, residente de la zona, declaró en diálogo con 0223: "En julio del año pasado vino una empresa privada de obras de cloaca, abrieron toda la calle, pasaron caños y estuvieron trabajando muchísimo tiempo. Desde ese momento estamos en este estado”.

De acuerdo a su testimonio, los trabajos se frenaron hace varios meses. “Prácticamente desde diciembre no se trabajó más sobre nuestra calle. Siguieron con la supuesta planta impulsora, que es lo único que faltaba para terminar la obra, pero hace dos meses dejaron todo como estaba, levantaron las máquinas y se fueron”, explicó.

En ese sentido, señaló que respuesta que recibieron fue que no había presupuesto para continuar: “Lo único que nos informaron es que no había más plata para seguir con la obra y dejaron todo en este estado”.

El reclamo principal de los vecinos apunta a una solución urgente para la circulación diaria. “Pedimos que entren a arreglar un poco las calles, porque cae una gota de agua y nos encontramos con el barro hasta el cuello”, expresó.

Además, advirtió sobre una situación particularmente delicada: “En esta cuadra hay una nena con discapacidad que usa silla de ruedas. Llega a haber una emergencia y acá no entran ambulancias ni remises”.

La problemática afecta incluso las actividades cotidianas. “Apenas podemos salir nosotros mismos con nuestros autos. No podemos ni ir a hacer una compra porque cuando llueve se nos quedan encajados”, agregó.

Los vecinos aseguran haber realizado múltiples reclamos al 147 sin obtener respuestas. “Nos gustaría que al menos pongan un poco de granza para mejorar la calle y poder vivir un poco mejor”, concluyó.