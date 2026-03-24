Identificaron a los autores de un violento robo y los detuvieron en allanamientos

Efectivos de la DDI en uno de los allanamientos realizados en Villa Gesell.

Una serie de diligencias judiciales permitió en las últimas horas detener a dos personas sospechadas de haber participado en un robo ocurrido días atrás en una vivienda de la ciudad de Villa Gesell, en un hecho que generó preocupación por la presencia de una menor en el lugar.

El episodio se remonta al 21 de marzo, cuando un vecino dejó su domicilio en la zona de Avenida 10 al 1800, donde permanecía su hijastra de 13 años. Durante la noche, la adolescente advirtió movimientos extraños dentro de la casa y, al intentar comunicarse con el adulto responsable, un individuo irrumpió en la habitación.

El acusado del robo sucedido en Villa Gesell el 21 de marzo pasado.

Según pudo reconstruir 0223 a partir de información oficial, el intruso le quitó el teléfono y la obligó a dirigirse a otro sector del inmueble, mientras reunía distintos objetos de valor. Entre los elementos sustraídos había un celular, una computadora portátil, una mochila y varias prendas. Parte de la secuencia fue advertida por el denunciante, quien alcanzó a escuchar lo que sucedía a través de la comunicación.

Las averiguaciones posteriores, que incluyeron el relevamiento de cámaras de seguridad y la toma de testimonios, permitieron orientar la pesquisa hacia dos sospechosos, cuyos movimientos habían quedado registrados en las inmediaciones.

La mujer detenida en Villa Gesell por efectivos de la DDI.

Con las pruebas reunidas, la Fiscalía interviniente solicitó órdenes judiciales que se concretaron en la madrugada de este 24 de marzo. Uno de los procedimientos, realizado en la zona de Paseo 117 y Avenida 27, culminó con la aprehensión de un hombre y una mujer de 34 años, además del secuestro de elementos que podrían estar vinculados con el hecho investigado. Otro de los puntos allanados no arrojó resultados.

Ambos quedaron alojados en sede policial y serán indagados en el marco de la causa, que continúa en etapa investigativa. Por disposición judicial, se resguarda la identidad de la menor involucrada.