Atropelló a un perro, lo arrastró varias cuadras y no frenó: quedó imputado por crueldad animal

Un violento caso de maltrato animal que ocurrió en Comodoro Rivadavia llegó a la Justicia casi un año después y generó indignación en todo el país. Lautaro Nahuel Miranda conducía su Volkswagen Gol a una velocidad cercana a los 90 km/h por avenida Nahuel Huapi cuando atropelló a un perro mestizo de tamaño mediano que intentaba cruzar la calle en la intersección con 8 de Diciembre, en el barrio Standard Norte.

Lejos de frenar, el conductor siguió su marcha y arrastró al animal durante varias cuadras, hasta la intersección con calle Facundo Quiroga. Solo detuvo el vehículo porque otro conductor que presenció la escena se interpuso en su camino para obligarlo a parar. El perro, que no tenía dueño, murió entre cinco y diez minutos después producto de las graves heridas, sin que el imputado intentara asistirlo.

El hecho ocurrió el 2 de junio de 2025, alrededor de las 19, pero la causa recién tomó estado judicial en los últimos días. En la audiencia de apertura de investigación realizada en los tribunales penales del barrio Roca de Comodoro, la fiscal María Belén Martini solicitó formalmente avanzar con la causa, encuadrada provisoriamente como crueldad animal. La defensa pública, a cargo de Juliana Fuentes, no se opuso aunque pidió que se considere la versión del acusado.

El juez penal Miguel Caviglia autorizó la apertura de la investigación preparatoria y dio por notificado al imputado. Ahora la fiscal Verona Dagotto tendrá seis meses para reunir pruebas y definir los próximos pasos.

Qué pena puede recibir

En Argentina, los casos de maltrato animal se rigen por la Ley 14.346, que establece una pena de 15 días a un año de prisión para quien cometa actos de crueldad contra animales. En la práctica, la mayoría de las condenas son excarcelables y terminan en prisión en suspenso, aunque también pueden aplicarse medidas complementarias como la inhabilitación para tener animales por varios años.