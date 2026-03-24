En el Día de la Memoria, el Gobierno lanzó un video que reaviva la "teoría de los dos demonios"

El Gobierno lanzó un video por el 24 de Marzo y apuntó contra el kirchnerismo.

El Gobierno nacional difundió este 24 de marzo un video institucional de más de una hora que reaviva una de las discusiones más sensibles de la historia reciente: la interpretación de lo ocurrido durante la última dictadura militar en Argentina.

El material, publicado en redes oficiales, insiste con la llamada “teoría de los dos demonios” y cuestiona el enfoque de las políticas de derechos humanos impulsadas desde 2003.

En el mensaje, que lleva la impronta del discurso de la gestión de Javier Milei, se pone en duda el consenso construido en torno a la Memoria, Verdad y Justicia, y se propone una “memoria completa” sobre los años 70. Se trata de una mirada que ha sido históricamente rechazada tanto por la Justicia como por organismos de Derechos Humanos.

El video apunta directamente contra los gobiernos kirchneristas, a los que acusa de haber utilizado recursos del Estado para instalar un “relato sesgado” con fines políticos y económicos. En esa línea, plantea que hubo víctimas de la violencia política de esa década que quedaron “invisibilizadas” durante ese proceso.

A 50 años del golpe de Estado de 1976, el posicionamiento oficial vuelve a tensar el debate público en una fecha atravesada por la memoria colectiva y las históricas movilizaciones en todo el país. Además, reinstala una discusión que, lejos de saldarse, suma un nuevo capítulo desde la llegada de La Libertad Avanza al poder.