Video: impresionantes olas y fuerte crecida en Chapadmalal por el temporal

Las imágenes registradas en la zona sur sorprendieron a todos.

El fuerte temporal que afecta a Mar del Plata y la zona volvió a mostrar este sábado una postal impactante en la costa sur: en Chapadmalal, las olas gigantes y la crecida del mar quedaron registradas en un video que refleja la potencia del fenómeno climático.

Las imágenes muestran cómo el mar golpea con fuerza sobre la línea costera, en medio de una jornada marcada por el alerta meteorológico, ráfagas intensas y condiciones peligrosas en distintos sectores del frente marítimo.

En este contexto, las autoridades reiteraron una serie de recomendaciones para evitar accidentes y situaciones de riesgo. Entre las principales medidas, pidieron no circular por sectores costeros, evitar acercarse a escolleras, barrancas y paseos marítimos, y no ingresar al mar mientras continúen las malas condiciones climáticas.

Además, debido al fuerte impacto del temporal, el Municipio anunció cortes preventivos en un tramo del Paseo Dávila, donde el oleaje y la crecida generaron complicaciones sobre la costa.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene alertas por fuertes vientos y lluvias, mientras que distintos especialistas advirtieron sobre el fenómeno de “mar de fondo”, que provoca oleajes de gran tamaño y puede generar desbordes en zonas cercanas al mar. En eventos similares, se registraron olas de más de tres metros y agua sobre la calzada costera.

Desde Defensa Civil insistieron en extremar precauciones y evitar actividades recreativas en playas y sectores cercanos al mar hasta que mejoren las condiciones climáticas.