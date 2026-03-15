Comienza una semana de paro en la Universidad Nacional de Mar del Plata y se aproxima una nueva Marcha Federal

Advierten que el 30% de la docencia gana $6.250 la hora y no tiene aumento salarial hace un año.

Los trabajadoras docentes y nodocentes de la Universidad Nacional de Mar del Plata (Unmdp) iniciarán este lunes una semana de paro para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

Desde la Asociación de Docentes Universitarios de la Universidad (Adum) y la Asociación del Personal de la Universidad (APU) convocaron a una concentración frente al Rectorado, ubicado en San Luis y 25 de Mayo, para mañana a partir de las 10:30.

En ese marco, se llevará a cabo una conferencia de prensa para brindar detalles de la profundización del plan de lucha por el deterioro salarial y en repudio al desfinanciamiento de la educación que realiza el Gobierno nacional.

Mediante esta medida, que podría replicarse en las semanas próximas, los sectores vulnerados de la casa de altos estudios buscan visibilizar la crítica situación que atraviesa el sistema universitario y las condiciones laborales de quienes sostienen diariamente el funcionamiento de la universidad pública.

“Después de haber conquistado una Ley de Financiamiento apoyada por millones de personas en las calles y aprobada por el Congreso Nacional, hoy nuevamente la universidad no está en condiciones normales de funcionamiento porque el Gobierno todavía no cumplió ninguno de los artículos de la ley”, advirtió la secretaria general de Adum, Abigail Araujo.

Anunciaron que el plan de lucha incluirá una nueva Marcha Federal Universitaria.

Al mismo tiempo, remarcó que "desconocen la deuda salarial acumulada con los y las trabajadoras", quienes hoy cuentan con "la mitad del poder adquisitivo de 2023", y aseveró que "de ese 55% de pérdida, sólo quieren pagar 12 puntos y en cuotas”. También puntualizó que el 30% de la docencia gana $6.250 la hora y no tiene aumento salarial hace un año.

Por su parte, la secretaria general de APU, Victoria Schadwill, manifestó: "Solicitamos la urgente implementación de la Ley de Financiamiento Universitario, la situación es muy acuciante. Por eso, convocamos a las puertas del Rectorado junto a los docentes a manifestarnos y explicar por qué estamos parando. Seguimos trabajando en conjunto por un objetivo común. Queremos las universidades abiertas y con los estudiantes adentro, pero para eso debe haber un presupuesto acorde".

De este modo, desde ambos gremios adelantaron que el plan de lucha continuará con nuevas acciones si el Gobierno no cambia de actitud: “La bronca es muy grande y vamos a un plan de lucha que no solo contempla esta semana de paro, sino también una nueva Marcha Federal Universitaria para exigir la plena ejecución de la Ley de Financiamiento Universitario”.