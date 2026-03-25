Video: pánico por el incendio de un depósito de garrafas

Un importante incendio se desató en un depósito de garrafas en la localidad de Mariano Acosta, partido de Merlo, y hay fuertes explosiones en la zona que causa pánico entre los vecinos.

El siniestro comenzó en la mañana de este miércoles en un local ubicado sobre la avenida Constituyentes, antre Bustillos y Colombres.Varias dotaciones de bomberos trabajan en la zona para controlar las llamas.

Filmaciones de los residentes de la zona muestran grandes columnas de humo que se detectan a cientos de metros del lugar. Los vecinos tuvieron que autoevacuarse para resguardar su seguridad.

Los bomberos recomendaron resguardarse, taparse nariz y boca para evitar inhalar el humo tóxico y mantenerse alejado de la escena. Hasta el momento no hay un número oficial de personas heridas.