Ni Europa ni Asia: la localidad argentina que fue elegida como la mejor del mundo para visitar este año

La localidad jujeña de Maimará hizo historia al ser elegida como el mejor pueblo del mundo para hacer turismo durante la ceremonia de los Best Tourism Villages. Este prestigioso reconocimiento, otorgado por ONU Turismo en China, posiciona a este rincón de la Quebrada de Humahuaca por encima de otros 270 candidatos internacionales. La distinción valora su compromiso con la preservación de la identidad cultural, sus paisajes naturales únicos y un modelo de desarrollo basado en la sostenibilidad.

Situado al pie de la formación multicolor conocida como la Paleta del Pintor, el pueblo destaca por su vibrante actividad agrícola, la floricultura y la producción de vinos de altura. Sus poco más de 5.000 habitantes mantienen vivas tradiciones ancestrales vinculadas a la Pachamama y el Carnaval, atrayendo a viajeros que buscan una experiencia auténtica y respetuosa con el entorno. La reciente llegada del Tren Solar de la Quebrada potenció aún más su conectividad, facilitando el acceso a este paraíso.

El Tren Solar de la Quebrada potenció su conectividad.

Cuáles son las principales atracciones de Maimará

Además de su imponente geografía, la gastronomía local se convirtió en un pilar fundamental para obtener el galardón mundial con platos como el locro y las empanadas jujeñas. Los visitantes pueden recorrer plantaciones de flores de colores intensos o participar de la Vendimia del Bayeh, un festival que celebra la cosecha en las bodegas más altas de la región. Junto a Colonia Carlos Pellegrini en Corrientes, Maimará es ahora el estandarte del turismo rural argentino, superando a destinos europeos y asiáticos.

Para quienes deseen conocer este orgullo nacional, el pueblo se encuentra a solo 77 kilómetros de San Salvador de Jujuy y muy cerca de las famosas localidades de Tilcara y Purmamarca. El premio no solo representa un hito para la provincia, sino que coloca a la Argentina en el mapa global de los destinos rurales más responsables y bellos del planeta. Con este sello de calidad internacional, se espera un crecimiento récord de visitantes extranjeros interesados en descubrir el secreto de su éxito comunitario.