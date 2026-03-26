Un perro lo quiso morder y por esquivarlo se cayó de la bici: terminó fracturado y sin dientes

Un chico se accidentó en la bici por esquivar a un perro en el Bosque Peralta Ramos.

Un dramático accidente que provocó momentos de tensión tuvo lugar esta tarde en el Bosque Peralta Ramos. Un joven que circulaba en bicicleta terminó herido después de caer sobre el asfalto por esquivar a un perro.

"Una señora estaba paseando los perros y se le escapó uno", contó una vecina sobre el accidente y agregó: "El perro lo quiso morder al chico y él, por esquivarlo, agarró como venía una loma de burro".

"Pegó un salto bárbaro y cayó con los brazos cubriéndose la cabeza", completó el relato. Inmediatamente se armó una ronda de vecinos alrededor del chico, quienes lo asistieron y le dieron aviso a personal médico sobre lo sucedido.

Según trascendió, el joven herido terminó con una fractura semiexpuesta de cubito y radio y de muñeca en la mano izquierda, además de la pérdida de piezas dentarias.