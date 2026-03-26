Insólito: le dispararon desde un auto pero el proyectil no le atravesó la ropa

Un milagro por las características, un misterio por la decisión mantener silencio. Así puede resumirse la tarde que tuvo un hombre de 32 años que caminaba por la calle y fue baleado desde un auto: apenas sufrió una escoriación porque el proyectil fue amortiguado por las prendas de vestir que usaba.

Según los datos que fuentes oficiales confirmaron a 0223, el hombre caminaba en inmediaciones de las calles Czetz y Rivadavia –límite de los barrios Jorge Newbery y Coronel Dorrego- cuando un auto detuvo la marcha y desde el interior lo llamaron por su nombre.

Las actuaciones las hizo personal de la comisaría sexta.

“Desde el rodado de color gris claro le efectuaron un disparo y se dieron a la fuga: el proyectil fue detenido por la vestimenta y solamente sufrió una escoriación en el intercostal derecho que no requirió atención médica”, dijeron.

Al momento de ser consultado por el personal policial que arribó tras un llamado al 911, el hombre dijo que el ataque fue por problemas de vieja data relacionados con el consumo de estupefacientes, pero no quiso dar más datos ni instar acción penal alguna.

Autoridades policiales confirmaron que el herido registra procesos penales previos por robo automotor e infracciones ante la Justicia Correccional.