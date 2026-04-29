Buscan reactivar el Bristol Center con un pedido de informes y nuevas herramientas urbanísticas

El futuro del Bristol Center vuelve a instalarse en la agenda política local, luego que el bloque de la Coalición Cívica presentará este miércoles un proyecto en el Concejo Deliberante para solicitar informes detallados sobre la situación del edificio y, al mismo tiempo, impulsar medidas que permitan reactivar una de las obras inconclusas más emblemáticas de la ciudad.

La iniciativa firmada por el concejal Guido García pide al Departamento Ejecutivo que brinde precisiones sobre el estado administrativo del expediente, el grado de avance de la construcción, la situación dominial y las condiciones actuales de seguridad del inmueble ubicado en pleno microcentro marplatense, en la manzana delimitada por Buenos Aires, Rivadavia, San Martín y Entre Ríos.

En tanto, propone convocar a los responsables actuales del emprendimiento para que expongan cuáles fueron los obstáculos que frenaron su desarrollo y qué alternativas existen para su finalización o reconversión.

El Bristol Center, parte ineludible en las principales vistas panorámicas de Mar del Plata.

En paralelo, el proyecto plantea avanzar en herramientas que faciliten la inversión privada sin requerir aportes económicos del Municipio. Entre ellas, menciona la simplificación de trámites, la reducción de plazos administrativos y la generación de mayor previsibilidad para desarrolladores interesados.

Uno de los puntos más novedosos es la posibilidad de establecer un régimen urbanístico especial para el predio y su entorno, que habilite la instalación regulada de pantallas digitales, soportes audiovisuales y otros dispositivos orientados a dinamizar la actividad comercial y el uso del espacio. En esa línea, el autor de la propuesta destacó que "resulta necesario avanzar en herramientas que aporten previsibilidad, simplificación administrativa y seguridad jurídica, reduciendo barreras que hoy dificultan la reactivación de desarrollos urbanos de escala".

Guido García, concejal y autor de la propuesta para reactivar la obra del Bristol Center.

También se propone que el sector pueda convertirse en un punto de encuentro ciudadano, apto para la difusión de eventos culturales, sociales y deportivos, en línea con nuevas tendencias de intervención urbana. "El entorno del Complejo Bristol Center reúne condiciones para evolucionar hacia un espacio urbano activo, moderno y atractivo, fortaleciendo su rol como centralidad", apuntó García entre los considerandos del proyecto al que accedió 0223.

Finalmente, la Coalición Cívica sugiere avanzar en un esquema más amplio para recuperar “obras paralizadas estratégicas” en distintos puntos de Mar del Plata, con incentivos dentro del marco vigente y herramientas de promoción de inversiones.