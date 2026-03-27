En medio de las polémicas, un acuerdo mayoritario para sentar posición ante los 50 años del Golpe

“2026 – A 50 años de la última dictadura. Democracia siempre”. Esa breve frase pasará a ser adoptada desde ahora por el Concejo Deliberante en su papelería oficial, así como también en su página web, correos electrónicos, medios audiovisuales y todo material de comunicación del órgano.

Una leyenda sintética y sin mayores connotaciones políticas que, sin embargo, significó un acuerdo de compleja articulación entre el Pro y los bloques opositores, en una iniciativa de Unión por la Patria que en el camino sufrió modificaciones y exclusiones. La nota la dio el bloque libertario, el único que terminó votando en contra.

El Concejo Deliberante aprobó el proyecto de la oposición, aunque los libertarios votaron en contra.

El proyecto fue aprobado por mayoría este jueves por el Concejo Deliberante, tras una polémica sesión especial en conmemoración del 50 aniversario del golpe genocida, donde se suscitaron tensiones y cuestionamientos de los organismos de derechos humanos al gobierno local, tanto por las formulaciones de referentes políticos del Pro y La Libertad Avanza que relativizan el alcance del plan criminal de la última dictadura, como por políticas concretas.

Entre estas últimas, se apuntó contra la ordenanza que habilitó un emprendimiento comercial en los terrenos que formaron parte del centro clandestino de detención de la ex Esim en El Faro, como también un proyecto del Pro para quitar un video institucional de Abuelas de Plaza de Mayo que se proyecta en el inicio de las sesiones, sumado a la reciente postergación de la histórica sesión especial que se realiza los 24 de marzo, realizada dos días más tarde.

Mar del Plata y una convocatoria histórica por los 50 años del Golpe.

La propuesta inicial de Unión por la Patria contemplaba una frase con una consigna que fue eliminada de la versión final, por expreso pedido del Pro. “2026 – A 50 años de la última dictadura. Memoria, Verdad y Justicia. Democracia siempre”, sostenía la idea inicial, con un “Memoria, Verdad y Justicia” que quedó fuera de camino.

El debate en comisión incluso tuvo un contrapunto entre la UCR y sus socios de gobierno. El bloque radical propuso incorporar la frase “Nunca Más” al texto, lo que fue rechazado por el Pro. Al momento de la votación, todos los bloques lo hicieron a favor, a excepción de La Libertad Avanza, que votó en contra sin exponer los motivos.

Asimismo, se aprobó una comunicación que invita al Ejecutivo a incorporar la misma frase en la documentación propia de la Municipalidad de General Pueyrredon, aunque ello quedará a criterio del intendente Agustín Neme.