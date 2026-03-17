Convocan a movilizar el 24 de marzo con un mensaje contra el negacionismo: "Los 50 no son un cuento"

Los organismos de Derechos Humanos de Mar del Plata y Batán anunciaron la realización de una movilización y un festival que se llevarán a cabo por los 50 años del golpe militar ocurrido en Argentina, en el marco del Día de la Memoria, por la Verdad y la Justicia.

El encuentro se realizó en la sede de la CGT a nivel local donde Carlos Cervera, referente de la Asociación Ex Presos Políticos, declaró que "la consigna es 'Los 50 no son un cuento', dada la ola de negacionismo que se está impulsando desde el Gobierno Nacional".

En la movilización, donde se espera una gran convocatoria, los integrantes de las organizaciones adoptarán el lema particular: "Pensamos hacer la reivindicación de estos 50 años, profundizando en los motivos que llevaron a la desaparición de los compañeros que luchaban por una patria más justa y libre", indicó.

Respecto a la situación del país y cómo se vincula con aquella época, resaltó que "en este presente, se está avanzando nuevamente en la restricción de derechos": "Estamos en la casa de los trabajadores con todas las centrales sindicales porque en este proceso se han llevado más de 220 mil empleos formales, más de 22 mil empresas cerradas, hay persecución de género y diversidades, y desfinanciación de la Universidad".

Además, en este contexto crecen los rumores de algo impensado para Madres, Abuelas, Hijos y organismos: un posible indulto a los genocidas, que sería impulsado por el presidente Javier Milei para este 24 de marzo, surge de las sombras. "Hace rato que se viene hablando y, obviamente, el impacto es monstruoso. No hay ningún tipo de sensibilidad en este Gobierno hacia nada", reflexionó Cervera, aunque la idea le parece alejada.

"La verdad es que no tengo información oficial de eso, pero como gremios nos vamos a plantar firmemente con lo que ha sido siempre nuestra bandera, la lucha por la memoria, la verdad y la justicia", enfatizó.

El recorrido de la movilización

Por este motivo, "como todos los años se hará la marcha por el 24 de Marzo; va a arrancar desde el monumento a San Martín, por Luro hasta la costa, de ahí a Colón, Independencia, y vuelve por Luro. Se está llamando a concentrar a las 14.30 para marchar a las 16", concluyó.