Un bebé de un año murió asfixiado tras atragantarse con una uña postiza

Un bebé de un año falleció en su hogar de Los Polvorines tras atragantarse con una uña postiza, un hecho que conmocionó a la comunidad y que actualmente está bajo investigación judicial. La tragedia ocurrió el 21 de marzo en el partido de Malvinas Argentinas y ha desatado además un conflicto familiar entre los padres del menor, quienes están separados.

La autopsia realizada confirmó que Dante Valentín Bermudes Rumi murió por asfixia debido a la obstrucción de las vías respiratorias ocasionada por dos fragmentos alojados en su garganta. La madre del niño, quien se desempeña como manicura, relató que fue ella quien detectó que su hijo no respiraba y rápidamente pidió ayuda a su vecina y tía antes de trasladarlo al hospital. A pesar de los esfuerzos médicos, el menor llegó sin vida y no respondió a los intentos de reanimación.

En medio del dolor, surgió una disputa entre los familiares. El padre de Dante se presentó en el hospital y agredió tanto a la madre como a su pareja actual. Además, organizó el velatorio sin informar a la familia materna, lo que desencadenó denuncias y tensiones. La policía intervino y llevó a la madre a la comisaría tras los incidentes registrados.

La Justicia investiga el hecho.

La madre del bebé expresó su frustración por la exclusión del padre en el proceso: “No me quisieron dar ningún dato. No me quisieron decir cuándo lo velaban ni tampoco dónde lo enterraban. El que pagó en la cochería para que yo no participara fue el papá. No quería que me dieran información”.

Además, Aylín criticó el poco tiempo que le permitieron despedir a su hijo: "Yo velé a mi hijo 45 minutos porque fue orden del padre. Él lo veló después y lo enterró", y adelantó que planea realizar una denuncia formal en la Justicia por esta situación.

En sus redes sociales, la mujer también cuestionó la implicancia del padre en la vida del niño: "Jamás, desde que nació Dante, le supo cambiar un pañal. Lo veía solo una hora porque trabajaba 24/7 siendo él su mismo jefe y pudiendo controlar sus horarios. Pero para ir a la cancha y a otros lugares podía hacerlo tranquilo. Siempre se hizo cargo su abuela".

La causa judicial permanece abierta y la fiscalía continúa investigando si la muerte fue producto de un accidente doméstico o si existieron otras circunstancias involucradas.