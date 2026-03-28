Más de 30 asociaciones vecinales se unieron para pedir por sus barrios

Más de 30 asociaciones de fomento se concentrarán este lunes 30 de marzo a las 12 en el hall del Palacio Municipal para reclamar por la falta de servicios en distintos barrios de la ciudad y exigir una reunión con el intendente.

La medida fue definida luego de que, tras más de diez días, no obtuvieran respuesta a un pedido formal de audiencia presentado ante el jefe comunal Agustín Neme. Ante la falta de soluciones, los vecinos decidieron acercarse al municipio para solicitar el encuentro de manera presencial.

Habrá más de 30 asociaciones convocadas.

Según indicaron, el objetivo es conformar mesas de trabajo y diálogo que permitan abordar la situación que atraviesan numerosos sectores de la ciudad.

Entre los principales reclamos figuran el mal estado de las calles, la falta de luminarias, demoras en pagos de convenios y el cuidado de los espacios públicos, entre otros puntos.

El reclamo tiene como fin armar una mesa de dialogo para llevar de forma más directa las necesidades barriales.

En ese marco, los vecinos esperan que la convocatoria permita abrir un canal de diálogo con las autoridades, al considerar que actualmente no hay respuesta por parte de distintos funcionarios ante las demandas de las comunidades.