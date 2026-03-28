Más de 30 asociaciones vecinales se unieron para pedir por sus barrios
Al reclamo se suman 30 sociedades de fomento ante la falta de servicios en los barrios. Será en el hall del Palacio Municipal.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Más de 30 asociaciones de fomento se concentrarán este lunes 30 de marzo a las 12 en el hall del Palacio Municipal para reclamar por la falta de servicios en distintos barrios de la ciudad y exigir una reunión con el intendente.
La medida fue definida luego de que, tras más de diez días, no obtuvieran respuesta a un pedido formal de audiencia presentado ante el jefe comunal Agustín Neme. Ante la falta de soluciones, los vecinos decidieron acercarse al municipio para solicitar el encuentro de manera presencial.
Según indicaron, el objetivo es conformar mesas de trabajo y diálogo que permitan abordar la situación que atraviesan numerosos sectores de la ciudad.
Entre los principales reclamos figuran el mal estado de las calles, la falta de luminarias, demoras en pagos de convenios y el cuidado de los espacios públicos, entre otros puntos.
En ese marco, los vecinos esperan que la convocatoria permita abrir un canal de diálogo con las autoridades, al considerar que actualmente no hay respuesta por parte de distintos funcionarios ante las demandas de las comunidades.
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