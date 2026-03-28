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Todos los resultados de la primera fecha del Oficial de la AMB

Unión aplastó a Quilmes B en uno de los encuentros de mayor diferencia. (Foto Prensa AMB)

28 de Marzo de 2026 17:52

Por Redacción 0223

PARA 0223

Comenzó el Torneo Oficial de Primera División de la Asociación Marplatense de Basquet.

En uno de los encuentros más parejos, CEC superó a Quilmes por 79 a 72. Jhostyn Jiménez fue clave en el ganador con 15 puntos y 7 rebotes, mientras que Benjamín Sánchez se destacó en la visita con 26 unidades, siendo el goleador del juego.

Por su parte, IAE Club mostró su poder ofensivo y venció con claridad a Independiente de Tandil por 93 a 73. Luca Ledesma lideró al conjunto local con 22 puntos, tanto que Federico San Martín aportó 17 para la visita.

Kimberley también comenzó con el pie derecho al imponerse frente a Sporting por 86 a 78. Facundo Quintana tuvo una actuación sobresaliente con 29 puntos, mientras que Gerónimo Sala respondió con 22 puntos y 9 rebotes en el elenco marista.

En Necochea, Peñarol logró un valioso triunfo como visitante al derrotar a Rivadavia por 66 a 58. Teo Martínez fue uno de los puntos altos del equipo con 16 puntos y 7 rebotes, mientras que Santiago Parigino se destacó en el local con 16 unidades.

Además, Unión protagonizó la mayor diferencia de la jornada al vencer de manera contundente a Quilmes B por 105 a 43. Juan Bourdal fue el máximo anotador con 23 puntos, mientras que Marcos Giménez lideró a la visita con 15. En esta primera fecha quedó libre Once Unidos.

La Próxima fecha se jugará el viernes 10 de abril y se medirán Unión vs. CEC, Once Unidos vs. Rivadavia (Necochea), Peñarol vs. Kimberley? Sporting vs. IAE Club, Independiente (Tandil) vs. Quilmes y quedarás Libre Quilmes B.

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