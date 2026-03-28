Todos los resultados de la primera fecha del Oficial de la AMB

Unión aplastó a Quilmes B en uno de los encuentros de mayor diferencia. (Foto Prensa AMB)

Comenzó el Torneo Oficial de Primera División de la Asociación Marplatense de Basquet.

En uno de los encuentros más parejos, CEC superó a Quilmes por 79 a 72. Jhostyn Jiménez fue clave en el ganador con 15 puntos y 7 rebotes, mientras que Benjamín Sánchez se destacó en la visita con 26 unidades, siendo el goleador del juego.

Por su parte, IAE Club mostró su poder ofensivo y venció con claridad a Independiente de Tandil por 93 a 73. Luca Ledesma lideró al conjunto local con 22 puntos, tanto que Federico San Martín aportó 17 para la visita.

Kimberley también comenzó con el pie derecho al imponerse frente a Sporting por 86 a 78. Facundo Quintana tuvo una actuación sobresaliente con 29 puntos, mientras que Gerónimo Sala respondió con 22 puntos y 9 rebotes en el elenco marista.

En Necochea, Peñarol logró un valioso triunfo como visitante al derrotar a Rivadavia por 66 a 58. Teo Martínez fue uno de los puntos altos del equipo con 16 puntos y 7 rebotes, mientras que Santiago Parigino se destacó en el local con 16 unidades.

Además, Unión protagonizó la mayor diferencia de la jornada al vencer de manera contundente a Quilmes B por 105 a 43. Juan Bourdal fue el máximo anotador con 23 puntos, mientras que Marcos Giménez lideró a la visita con 15. En esta primera fecha quedó libre Once Unidos.

La Próxima fecha se jugará el viernes 10 de abril y se medirán Unión vs. CEC, Once Unidos vs. Rivadavia (Necochea), Peñarol vs. Kimberley? Sporting vs. IAE Club, Independiente (Tandil) vs. Quilmes y quedarás Libre Quilmes B.