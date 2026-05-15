Ídolo de San Lorenzo protagonizó un escándalo en un boliche y lo sacaron los patovicas

La seguridad del boliche sacó a Ortigoza que, otra vez, está vuelto en un escándalo.

El exfutbolista Néstor Ortigoza, que también fue dirigente de San Lorenzo durante la presidencia de Marcelo Moretti, tuvo que ser retirado de un establecimiento bailable tras una pelea multitudinaria. El mediocampista fue parte de una discusión en la que habría intentado defender a su pareja, Rocío Oliva, y tuvo que ser retirado del local por cinco efectivos de seguridad.

El acontecimiento ocurrió el pasado fin de semana en el boliche Tropitango Bailable, ubicado en El Talar, localidad de la zona norte de la provincia de Buenos Aires, y tiene distintas versiones.

Néstor Ortigoza, quien fue un recordado mediocampista de San Lorenzo y Argentinos Juniors, clubes en los que tuvo mayor éxito durante su etapa como futbolista, tuvo que ser retirado entre cinco miembros del personal de seguridad de una discoteca tras verse involucrado en una pelea.

La noticia había surgido algunos días atrás, al declarar ante los medios su novia Rocío Oliva (expareja de Diego Maradona) y afirmar que había sido maltratada en un boliche, asegurando haber sido tomada del cuello por un patovica, aunque en las últimas horas se publicó un video de casi tres minutos que grafica la totalidad del conflicto y en el que se ve involucrado a “Orti”.

El material muestra una discusión en un nutrido grupo de gente, en el que se ve al exjugador de 41 años, pero la misma va subiendo de tono hasta que empiezan los agarrones y zamarreos. Ante esta situación, los efectivos de seguridad se mostraron alertas de la situación y empezaron a alumbrarlos con láseres de color verde, intentando abrirse paso entre la multitud para llegar al lugar del conflicto.