Cuatro delincuentes armados le robaron la moto cuando salía a trabajar

Un joven de 30 años fue víctima de un violento robo en las últimas horas en Mar del Plata, cuando sacaba la moto de su casa para dirigirse al trabajo.

El hecho ocurrió en el barrio Las Américas, a metros de la zona de El Gaucho. Según el relato de la víctima, todo sucedió durante la mañana, en un momento en el que la calle todavía tenía poco movimiento.

De acuerdo a su testimonio, una camioneta Ford EcoSport de color negro, con los vidrios polarizados, se detuvo al lado suyo. Del vehículo descendieron cuatro personas armadas, que lo amenazaron y le robaron la moto, una Mondial Max 110 de color azul.

Tras cometer el robo, los delincuentes escaparon en dirección a Batán. El episodio quedó registrado por cámaras de seguridad de la zona, lo que podría ser clave para encontrar la moto e identificar a los responsables.

La víctima expresó su preocupación por la situación, ya que el vehículo era su principal medio de transporte para ir a trabajar: “Necesito encontrarla porque es lo único que tengo”.