Simularon ser pasajeros para robarle a un taxista: dispararon y los atraparon a las dos cuadras

Dos personas fueron detenidas en las últimas horas en Mar del Plata después de prtoagonizar un violento asalto a un taxista, en el que amenazaron con un arma de fuego e incluso efectuaron un disparo.

El hecho ocurrió en inmediaciones de las calles Mario Bravo y Rufino Inda. Según trascendió, el hombre de 31 años y la mujer de 25 habían abordado previamente un taxi de la empresa Taxicoop, conducido por un trabajador de 51 años.

Al llegar al lugar estipulado, uno de los falsos pasajeros sacó un arma de fuego y, bajo amenaza, le robó dinero en efectivo y pertenencias al chofer. En medio del asalto, el agresor realizó un disparo, aunque afortunadamente no se registraron heridos.

Tras el episodio, personal de la Comisaría Decimosexta desplegó un rápido operativo en la zona que permitió interceptar y detener a los sospechosos a pocas cuadras del lugar del hecho.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron un revólver calibre .22 con municiones utilizadas, además de recuperar los $36.400 robados, que serán restituidos a la víctima.

De acuerdo a la investigación, el hombre detenido tenía un pedido de captura activo por un robo cometido en diciembre del 2024, mientras que la mujer contaba con un requerimiento judicial vigente por causas vinculadas a hurto agravado y encubrimiento.

Además, ambos presentan antecedentes penales. En el caso del hombre, registra procesos por amenazas, daños, delitos relacionados con drogas y varios intentos de robo. La mujer, tiene antecedentes por tenencia ilegal de arma de fuego, tentativa de hurto y encubrimiento.

La causa quedó en manos de la Fiscalía N° 4, a cargo de la fiscal Andrea Mandagaran, quien dispuso la imputación de los detenidos por robo agravado por el uso de arma de fuego, su traslado a unidades penitenciarias y la realización de pericias por parte de Policía Científica.