La golpearon, la amordazaron y se llevaron su jubilación: brutal robo a una mujer de 82 años

Su familia denuncia que la inseguridad en el barrio es insostenible.

Clotilde, una jubilada de 82 años que padece problemas de audición, vivió una pesadilla en su casa de Villa Soldati, donde cuatro adolescentes entraron a robar y la torturaron.

El asalto se produjo minutos antes de las 2 de la mañana del viernes, en la calle Martínez Castro, y según contó su hija a TN, los ladrones forzaron la ventana, entraron y revolvieron todo.

No solo se llevaron la jubilación de Clotilde, algunas joyas y objetos personales, sino que además la golpearon en la cara, la rasguñaron, intentaron amordazarla y la ataron.

“Estamos cansados, no es la primera vez que pasa”, contó la mujer. Hace seis años, la familia sufrió un hecho similar: “Cuando vivía mi papá, le pegaron con la culata del revólver, se le hizo un hematoma subdural y falleció a los seis meses. Estábamos en pandemia. Pami no le hizo la resonancia que tenía que hacer, nunca pudo salir de eso y murió”, relató sobre la tragedia.

“Ahora me viene a pasar esto con mi mamá. Este barrio ya es cualquier cosa, está lleno de gente que no es gente, de delincuentes y malandras. Nadie respeta a nadie. No se puede seguir viviendo así”, expresó.

También contó cómo se enteró del hecho: “Me llamaron a las 2 para decirme que mi mamá había sufrido un robo. Tuvo que salir indefensa a la calle, en medio de la lluvia, a pedir ayuda. Pegarle a un viejo es lo peor, ¿no tienen abuelo estos chicos, no tienen madre?”.

Tras el ataque, la familia hizo la denuncia y la policía se acercó al lugar. “Tomaron huellas, pero no encontraron nada. La casa está llena de hollín. Creemos que se untaron las manos con eso para que no quedaran huellas”, explicó la hija de Clotilde.

Además, la denuncia de la familia apuntó directo a las autoridades porteñas: “Vivimos rodeados de inseguridad en este barrio“, exclamó.

“Mi mamá es una señora fuerte, que sobrevivió y tuvo que pasar por lo mismo. Perdió a la persona que tuvo toda su vida al lado, a su compañero. ¿Por qué ahora le pasa esto? ¿Tengo que perder a mi mamá por culpa de cuatro sinvergüenzas?”, cerró.