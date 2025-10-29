La Corte cerró la causa por el espionaje a familiares del ARA San Juan y sobreseyó a Macri
La Justicia dejó firme la decisión sobre el expresidente y rechazó los pedidos de la querella. Cómo fue la investigación sobre los familiares.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó este miércoles el sobreseimiento del expresidente Mauricio Macri en la causa por espionaje ilegal a los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan y el cierre de la misma.
El máximo tribunal rechazó los recursos presentados por las querellas por un defecto formal y dejó firme la decisión que había beneficiado al expresidente. La investigación había señalado que la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) siguió y fotografió a los familiares de los 44 marinos entre 2017 y 2018.
El fallo lleva la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, pero la Corte no analizó el fondo del caso.
Las familias adelantaron que continuarán su reclamo ante organismos internacionales, luego de agotar la vía judicial en el país.
También fueron absueltos el exdirector de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Gustavo Arribas, su entonces segunda Silvia Majdalani y ocho exagentes del organismo.
Los jueces desestimaron los recursos presentados por los familiares de las víctimas, quienes denunciaban seguimientos mientras reclamaban respuestas por la desaparición del submarino. La acusación apuntaba a que la AFI había registrado manifestaciones, misas y actividades públicas de los allegados, además de recopilar datos personales y publicaciones en redes sociales.
