Fijaron fecha para el inicio del juicio por el ARA San Juan

El ARA San Juan fue una gran tragedia ocurrida en noviembre de 2017.

El Tribunal Oral Federal de Santa Cruz fijó una fecha provisoria para el inicio del juicio oral contra integrantes de la Armada Argentina por el hundimiento del submarino ARA San Juan, tragedia ocurrida en noviembre de 2017 en la que murieron 44 tripulantes.

Según la resolución firmada por el juez del tribunal, Mario Gabriel Reynaldi, las audiencias comenzarán el martes 3 de marzo de 2026 en la ciudad de Río Gallegos.

El proceso judicial aún tiene algunos recursos pendientes de resolución, luego de una prolongada controversia sobre la jurisdicción competente. Finalmente, tanto el Tribunal como la Cámara Federal de Casación Penal confirmaron que el juicio debía realizarse en Santa Cruz, tal como lo había solicitado la abogada Valeria Carreras, representante de la mayoría de los familiares de las víctimas.

Entre los acusados que llegarán a juicio se encuentran el contraalmirante Luis Enrique López Mazzeo –quien al momento del hundimiento era comandante de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada–; el capitán de navío Claudio Villamide, entonces jefe de la Fuerza de Submarinos; el capitán de navío Héctor Alonso y el capitán de fragata Hugo Miguel Correa.

De acuerdo con el cronograma establecido, las audiencias se desarrollarán de lunes a jueves, semana de por medio, con el objetivo de permitir que las partes puedan regresar a sus lugares de origen los días viernes. La apertura del debate se realizará entre el martes 3 y el viernes 7 de marzo, mientras que el lunes 2 de marzo será destinado a acondicionar la sala del tribunal.

Además, el tribunal informó que, “a título de colaboración con las partes”, Aerolíneas Argentinas ofrecerá descuentos en pasajes hasta el 2 de noviembre.

Cronograma provisional de audiencias