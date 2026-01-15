El infierno que vivió la menor de edad violada por su hermanastro: "El primer abuso fue cuando tenía 7 años"

En los últimos días, personal del Gabinete de Delitos Sexuales de la DDI, con el aval de la Justicia de Garantías, detuvo a un joven de 20 años en una casa marplatense ubicada en Vignolo al 1500, acusado de abusar sexualmente a su hermanastra de 13 años entre mayo de 2024 y junio del año pasado.

El chico está alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán y se negó a responder preguntas del fiscal Carlos Russo en Tribunales. Las denuncias del caso comenzaron en el año 2018 en el Juzgado de Familia y recién en el 2020 la niña se animó a manifestarle a su hermana lo que estaba viviendo.

El padre de la menor vivía en una casa junto a su esposa y los dos hijos varones de ella. La niña y su hermana, solo hijas del hombre, frecuentaban la vivienda de acuerdo a un régimen de visitas ordenado por la justicia.

Según el relato de la niña, el hermanastro la abordaba cada vez que la cruzaba por la casa con manoseos y otros abusos, generando su incomodidad y pánico.

En el 2024 las niñas se fueron a vivir formalmente a la casa del padre y allí comenzaron las violaciones sostenidas. Cuando el hombre tomó conocimiento del relato de la niña, tanto él como su esposa, madre del violador, le echaron la culpa a la menor. "Le decían que era una pendeja calentona, que lo provocaba".

La hermana de la niña habló en el colegio sobre lo que estaba sucediendo en el interior de su familia y los profesores decidieron hacer una denuncia penal. Desde entonces el hermanastro de las chicas tenía una orden de restricción de acercamiento, que después de ser ignorada se extendió a toda la familia y se perpetuó su alcance temporal.

La niña se encuentra bajo tratamiento psiquiátrico, después de declarar en cámara Gesell y de que peritaran su teléfono, donde tenía pruebas fotográficas. En esas declaraciones la menor de edad relató el primer abuso que recuerda de su hermanastro, que fue el día en que se comprometieron su papá y la madre de él: ella tenía 7 años y el chico 14.