Explotó una garrafa y perdió todo: buscan donaciones para ayudar a Juan Manuel, un jubilado de 83 años
El siniestro ocurrió el sábado en su vivienda del barrio Jorge Newbery. "No tiene a nadie", contó su vecina Estefanía.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Una desesperante situación atraviesa Juan Manuel, un jubilado de 83 años del barrio Jorge Newbery al que este sábado le explotó una garrafa, su vivienda se prendió fuego y perdió todo.
Quien lo ayuda es su vecina, Estefanía, que se comunicó con 0223 para visibilizar el hecho y apelar a la solidaridad de la comunidad marplatense.
El hombre reside en el terreno delantero de la propiedad, situado en Bolívar al 9955, y producto de las llamas se quedó sin nada, incluyendo su teléfono celular, DNI y tarjetas del banco.
Por este motivo, busca conseguir alimentos y cualquier ayuda económica o materiales para reconstruir parte del inmueble, principalmente el baño y el techo del galpón que se encuentra en la parte trasera de la vivienda.
"No tiene a nadie. Se necesita colchón, cama, frazadas, calzado y ropa de abrigo porque no tiene más que lo puesto. En lo que puedan ayudar, nosotros vamos a buscarlo", había expresado la mujer en una publicación de Facebook.
Según el relato de su vecina, el fuego le produjo quemaduras en sus brazos y rostro, y al haber perdido sus documentos y tarjetas, necesita realizar los trámites nuevamente para acceder a su jubilación.
Quienes estén interesados en colaborar en la causa, pueden comunicarse al 2234541025 y colaborar mediante el alias "estefiylucas2010", a nombre de Jimena Estefanía Pineda.
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