Explotó una garrafa y perdió todo: buscan donaciones para ayudar a Juan Manuel, un jubilado de 83 años

La explosión le produjo quemaduras en sus brazos y rostro.

Una desesperante situación atraviesa Juan Manuel, un jubilado de 83 años del barrio Jorge Newbery al que este sábado le explotó una garrafa, su vivienda se prendió fuego y perdió todo.

Quien lo ayuda es su vecina, Estefanía, que se comunicó con 0223 para visibilizar el hecho y apelar a la solidaridad de la comunidad marplatense.

El hombre reside en el terreno delantero de la propiedad, situado en Bolívar al 9955, y producto de las llamas se quedó sin nada, incluyendo su teléfono celular, DNI y tarjetas del banco.

Por este motivo, busca conseguir alimentos y cualquier ayuda económica o materiales para reconstruir parte del inmueble, principalmente el baño y el techo del galpón que se encuentra en la parte trasera de la vivienda.

"No tiene a nadie. Se necesita colchón, cama, frazadas, calzado y ropa de abrigo porque no tiene más que lo puesto. En lo que puedan ayudar, nosotros vamos a buscarlo", había expresado la mujer en una publicación de Facebook.

Según el relato de su vecina, el fuego le produjo quemaduras en sus brazos y rostro, y al haber perdido sus documentos y tarjetas, necesita realizar los trámites nuevamente para acceder a su jubilación.

Quienes estén interesados en colaborar en la causa, pueden comunicarse al 2234541025 y colaborar mediante el alias "estefiylucas2010", a nombre de Jimena Estefanía Pineda.