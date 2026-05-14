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Tiene 89 años, perdió a su perrita de compañía y su nieta le hizo una promesa desgarradora

La mascota escapó el domingo, asustada por los estruendos que se escucharon en la previa al partido de Alvarado y Santamarina de Tandil. Desde entonces, Clara, su adoptante de 89 años, no sale de su tristeza y su nieta inició una campaña para recuperarla. 

Pincky tiene cuatro años y es tamaño pequeño.

14 de Mayo de 2026 17:51

Por Redacción 0223

PARA 0223

La historia de Pincky, una perra rescatada de cuatro años y Clara, una jubilada de 89 tuvo un vuelco este domingo, cuando en la previa del partido que disputaron en el Estadio Minella Alvarado y Santamarina de Tandil, la mascota (asustada por los estruendos que se escuchaban) se escapó de su vivienda de la zona de México y Peña por una ventana.

Desde entonces, no sabe nada de ella y la desolación y tristeza de su dueña crece minuto a minuto luego de perder a su gran compañera.

La familia llenó de afiches el barrio con la cara de Pincky.

Desde el domingo, Giselle, la nieta de Clara inició una campaña para que su abuela recupere a su mascota. Difundió videos, fotos, empapeló la zona con afiches con la imagen de Pincky, pero hasta ahora no tuvo resultados.

“No sé qué más hacer”, dijo a 0223 la joven al tiempo que explicó que desde el domingo su abuela no sale del cuadro de tristeza.

Clara y Pincky son inseparables.

“Es su compañía, prometí encontrarla”, dice Giselle y remarca que Pincky es una perra “de compañía” que se crió junto a Clara. Tenía, al momento de salir de la vivienda un collar verde sin chapita identificatoria  “Es muy triste todo. Mi abuela está muy mal. Empapelamos el barrio, compartí en todos los grupos a Pincky y hasta ahora no tenemos noticias”, dice la joven.

Pincky es una perra mestiza de tamaño pequeño color marrón y no está castrada. Quien pueda brindar datos sobre su paradero para facilitar el reencuentro de Clara con su mascota puede comunicarse con Gisell al 2235163302.

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