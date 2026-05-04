Dejó la estufa prendida, se fue de su casa y perdió todo: el dramático incendio que sufrió una familia

El viernes todo fue un caos para Antonella y lo que pareció una distracción mínima, terminó en desastre. Una clienta llegó a su casa ubicada en el barrio Parque Palermo para realizarse trenzas —oficio que practica hace nueve años—, mientras ella ayudaba a su hijo de 12 años a prepararse para pasar el fin de semana con su padre.

Terminado el día, tomó sus cosas y se dirigió al barrio Las Heras en moto. Poco tiempo después, el llamado de dos vecinas la puso en alerta: "Algo pasó en casa".

Hace un mes y medio habían entrado a robar y se llevaron el televisor. "Pensé que había vuelto a pasar, entraron por la puerta —que no es muy segura— y se llevaron mis cosas", comentó en diálogo con 0223.

Su teléfono se había tildado y no podía contestar el llamado. "Un vecino me mandó un mensaje por Facebook y vi que decía: 'Se te está prendiendo fuego la casa'. Fui lo más rápido que pude, pero ya no se podía hacer nada. Cuando salí, en lo que menos pensé fue en apagar la estufa", contó con mucha angustia.

Minutos después llegó a su domicilio y ya estaba la policía; los bomberos tardaron un poco más. En lo primero que pensó fue en sus gatos: "Traté de entrar para rescatarlos, pero no me dejaron". Por suerte, los animales salieron corriendo por el susto y aparecieron días después.

La vivienda es alquilada, por lo que le pidió a la dueña paciencia para poder trabajar y arreglar los daños. "Ahora estoy de casa en casa, pero quiero que mi hijo vuelva a vivir conmigo. La señora nunca me reclamó nada, pero sabe que dejé la estufa prendida y fue una irresponsabilidad", reveló.

Tras conocerse la noticia, vecinos y allegados le acercaron bolsones con ropa y mercadería para que puedan subsistir por estos días. Sin embargo, lo que más necesita en este momento son materiales para reconstruir las paredes y el techo: cemento, cal, arena, tirantes, ventanas, puertas y aislantes.

Por este motivo, quienes deseen colaborar se pueden comunicar al 2236356607 o enviar una donación al alias: Trenzasantto, a nombre de Antonella Abigail Cuoco.