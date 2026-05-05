Ofrecían paseos en llamas y los denunciaron por explotación animal 

Una escena insólita dejó al municipio de San Vicente en el centro de la polémica. En plena Fiesta de Alejandro Korn, los inspectores detectaron que se estaban ofreciendo paseos recreativos con llamas en la vía pública, lo que derivó en un operativo por maltrato animal y en la apertura de una investigación.

Según Noticias Argentinas, el procedimiento culminó con el secuestro de dos llamas. Se activó a partir de la intervención conjunta de personal municipal, Policía Local, Policía Bonaerense, la Comisaría 2ª de Alejandro Korn y el Comando de Patrullas.

Tras el operativo, los animales fueron resguardados y recibieron asistencia de veterinarios del área de Bienestar y Protección Animal de Zoonosis. Después quedaron bajo guarda judicial de una organización proteccionista, mientras que los responsables fueron sancionados con infracciones municipales e imputados en el marco de la Ley 14.346 por presunto maltrato animal.

El caso no terminó allí, ya que a partir de denuncias presentadas ante la UFI descentralizada de San Vicente, se llevó adelante un segundo allanamiento, donde se secuestraron dos caballos que eran utilizados para tracción a sangre, otra práctica cuestionada y regulada.

En este nuevo operativo también intervino el área de Desarrollo Social. Según confirmaron las fuentes del caso, los equinos quedaron bajo resguardo judicial.