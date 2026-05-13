Dos chicas perdieron el control de la moto y se incrustaron en una lencería: tienen 14 años

Un insólito accidente que podría haber terminado en tragedia ocurrió en las últimas horas en Caseros, en el partido bonaerense de Tres de Febrero, cuando dos chicas de 14 años terminaron con su moto adentro de un local, después incrustarse en la vidriera.

Según Noticias Argentinas, el incidente ocurrió en la tarde del domingo y generó conmoción entre los vecinos de la calle Puan al 3000. La conductora perdió el control de la moto, por motivos que aún se desconocen, y embistió de lleno un negocio de lencería.

El accidente quedó registrado en las cámaras de seguridad del comercio y las imágenes se viralizaron en las redes sociales. En el video se puede ver cómo el vehículo ingresó a toda velocidad al local, dañando los muebles y percheros que se encontraban exhibidos. Afortunadamente no derribó a ninguna persona.

Ninguna de las dos adolescentes tenía casco al momento del accidente. A pesar del violento impacto, las dos solo sufrieron politraumatismos leves y estaban conscientes al momento de ser asistidas por personal el SAME.

La dueña del local expresó su indignación por la imprudencia de las menores de edad. Según contó, las chicas circulaban a toda velocidad y no sabían cómo detener el motor del vehículo cuando ya estaban dentro del negocio.

La investigación quedó a cargo de la fiscalía de turno, que ordenó el relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona para determinar las responsabilidades del hecho, ya que se trata de dos menores al mando de un vehículo motorizado.