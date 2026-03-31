"Dejaron a mi papá gravemente herido tirado en la calle": buscan testigos de un brutal choque en una avenida

Habían pasado las 18:30 del jueves 26 de marzo cuando Kimey recibió un llamado que le paralizó la vida: su papá había sufrido un accidente.

Juan Carlos, de 63 años, volvía de un cumpleaños con su pareja, a bordo de una moto 110 cc, y se dirigía a su casa, ubicada en el barrio Acantilados. Cuando circulaba por la avenida Jorge Newbery, en la intersección donde se encuentra el retome de la ruta, un Peugeot 307 intentó salir del estacionamiento y lo chocó.

"Mi papá le tocó bocina para alertarlo y que frenara, pero el conductor —un hombre muy mayor—, en vez de mirar hacia el sentido de Mario Bravo y Edison, por donde venía con la moto, giró la cabeza hacia el lado de la costa y avanzó", contó Kimey, su hija menor, en diálogo con 0223.

Por el impacto, Juan Carlos salió despedido y sufrió graves heridas: nueve puntos en la cabeza, una triple fractura expuesta en una pierna, fractura en la mano y en el pómulo. Su pareja tuvo dos cortes en una de sus extremidades, pero logró amortiguar el golpe.

En medio de la desesperación por el accidente, perdieron el rastro del conductor del vehículo. "No logramos contactarlo y necesitamos una respuesta. No puede ser, dejaron a mi papá gravemente herido tirado en la calle y que nadie se haya acercado a preguntar si necesitábamos ayuda", declaró.

Tras recibir el llamado, Kimey se tomó un remis para ir al Hospital Interzonal General de Agudos, donde fue trasladado su padre. En el camino, pasó por el lugar del hecho: "El auto estaba allí, pero el conductor ya no. Solo había un hombre al lado del vehículo que no sabemos quién es. No me detuve porque en ese momento mi única preocupación era mi papá".

Juan Carlos permanece internado desde el jueves: fue sometido a una primera cirugía y está a la espera de una segunda intervención, ya que tiene la pierna "muy comprometida". También corre riesgo su ojo por la fractura en el pómulo, pero, hasta que la zona no desinflame, no saben qué puede pasar.

Después de varios días, pasó de terapia intensiva a sala común. "Desde entonces no tenemos información sobre lo ocurrido. Nadie se acercó a brindarnos datos ni a consultar por su estado. No sabemos el nombre del conductor, no tenemos la patente del vehículo ni ningún otro dato", remarcó con angustia Kimey.

Ante la falta de respuestas, los hijos de la víctima están en busca de testigos. "Si bien había muchas personas presentes y existen cámaras de seguridad, hasta el momento no hemos obtenido información relevante", dijeron. Quienes puedan aportar datos sobre lo ocurrido pueden comunicarse al 2236000281 o al 2235198362.