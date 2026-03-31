Vecinos atraparon a ladrón que quiso robar en una sociedad de fomento

Un sujeto de 25 años que el martes a la tarde entró a la sociedad de fomento del barrio Parque Camet e intentó robar la bomba de agua fue aprehendido por personal policial luego de que lo redujeran los vecinos que lo persiguieron varios metros.

Fueron efectivos de la comisaría decimoquinta y del escuadrón de Caballería los que llegaron a la zona de Antonio Martínez al 4500, sede de la Sociedad de Fomento, donde los vecinos tenían retenido al joven que había intentado robar la bomba de agua.

“Durante el procedimiento se constató que el aprehendido presentaba una herida de arma de fuego en el antebrazo izquierdo, por lo que se solicitó asistencia médica, siendo trasladado por una ambulancia del SAME al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa)”, informaron autoridades policiales.

Tiene 25 años.

Una vez realizadas las actuaciones de rigor, el fiscal de Flagrancia Facundo De la Canale dispuso la formación de causa por el delito de robo en grado de tentativa.

Por su parte desde la Unidad Funcional de Instrucción N°5 a cargo de Alejandro Pelegrinelli iniciaron actuaciones por averiguación de ilícito en relación a las lesiones que presenta el imputado.