“Matalos, matalos” le gritaba a los hijos mientras atacaban a dos hermanos a tiros

El avance de una investigación a cargo de la DDI por el ataque a tiros que sufrieron dos hermanos el 9 de enero pasado en el barrio Libertad permitió detener este martes tras un par de allanamientos a una mujer de 39 años, sus hijos 17 y 23 años y otro menor de 17: todos quedaron alojados en el complejo penitenciario de Batán.

Fue en inmediaciones de las calles Falkner y Balet que los hermanos Claudio y Rolando Sosa fueron sorprendidos cuando regresaban a su casa por un hombre que efectuó dos disparos e hirió al primero de ellos en el brazo derecho. Al salir corriendo hacia su casa fueron interceptados por otros dos sujetos que efectuaron más detonaciones contras las víctimas.

A partir de la sospecha que habría menores entre los autores, las actuaciones quedaron a cargo del Gabinete temático de la DDI que logró identificar a los dos adolescentes de 17 años y un joven de 23. Según los investigadores, eran alentados al grito de “matalos, matalos” por la madre de dos de ellos que se encontraba en el lugar.

Tras el aval de la Justicia de Garantías, este martes se allanaron dos domicilios en Coronel Suarez al 1100 y Río Negro al 9700. En el segundo de los lugares redujeron en primer término al joven de 23 que, al verse rodeado, tomó un cable que estaba colgando en una columna, se lo colocó en su cuello y se arrojó al vacío, pero fue rescatado por personal policial.

Además de detener a la mujer y los adolescentes, el personal identificó a un hombre de 29 años sobre quien pesaba una orden de detención por un robo cometido bajo la modalidad “motochorro” el 11 de enero pasado en Galicia y Nápoles a la repartidora Yohana Stanley para robarle la moto Honda XR.

Por ese hecho, investigado por la fiscal Florencia Salas, ya habían sido aprehendidas otras cinco personas con distinto grado de participación y quedaba solamente este imputado en carácter de prófugo.

Mientras que los menores quedaron alojados en el Centro Especializado en Aprehensión (CEA) de Batán, el joven fue a la Unidad Penal N°44 y la mujer a la Unidad Penal N°50. Todos están imputados del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa.

El integrante de la banda de “motochorros” quedó detenido por homicidio agravado por uso de armas y criminis causa en grado de tentativa y robo agravado en poblado y en banda.