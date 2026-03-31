Video: forzó por tres minutos la puerta de un edificio, le dio una patada y se llevó una bicicleta y un longboard

Primero intentó con un fierro y después le dio una patada para abrir la puerta.

Un hombre forzó durante tres minutos la puerta de acceso a un edificio del centro de Mar del Plata, finalmente ingresó de una patada y robó una bicicleta y un logboard que se encontraban en el hall. Quedó filmado por las cámaras de seguridad.

De acuerdo a las imágenes a las que accedió 0223, un sujeto se presentó alrededor de las 3 de este martes en un immueble situado en la avenida Colón y Córdoba y con un fierro intentó violentar la entrada, aunque se demoró más de lo imaginado.

Luego de tres minutos de intentos fallidos, el delincuente se frustró, pateó violentamente la puerta y consiguió entrar al complejo de viviendas. Sin embargo, no corrió hacia el estacionamiento o los departamentos, ya que su objetivo estaba a la vista.

En el lobby había una bicicleta y un longboard, y el ladrón rápidamente los tomó, pero la puerta se volvió a cerrar. Ante esa situación, dejó los elementos, abrió con fuerza, la sostuvo y se retiró pedaleando con los vehículos robados.

Por su lado, una de las propietarias advirtió "después de que cae el sol la zona se vuelve muy peligrosa", al mismo tiempo que recordó que el año pasado "robaron las manijas de la entrada" y que hace una semana sustrajeron una moto en la misma cuadra, tan solo en 20 segundos de maniobra.