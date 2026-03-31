Diluvio en Mar del Plata: algunos sectores acumularon hasta 60 milímetros de agua en una hora

"El agua fluyó y hubo una positiva descarga al mar", sostuvo el encargado del área, Alfredo Rodríguez.

Después de la abundante caída de agua en un breve lapso de tiempo que descolocó a Mar del Plata de un segundo a otro, desde Defensa Civil brindaron un panorama de la situación hasta la noche de este martes, considerando que aún rige un alerta naranja para las últimas horas.

Según informó el titular del organismo, Alfredo Rodríguez, "el día fue tranquilo en el sentido de que no se registraron caídas de árboles ni de poste de luz", aunque sí advirtió por "anegamientos importantes en la zona sur, como en el Faro, Playa Serena o en las avenidas de los Trabajadores y Fortunato de la Plaza".

En el mismo sentido, remarcó que se trató de una inundación "importante", debido a que en el período de diluvio cayeron "entre 20 y 40 milímetros (mm)" en ese último sector mencionado de la ciudad, aunque en otros "hubo picos de 60 mm en una hora".

No obstante, el jefe del área llevó tranquilidad al explicar que "luego el agua fluyó y hubo una positiva descarga al mar", y sostener que "no se registraron evacuados".

Alertas naranja y amarillo

No obstante, si bien el cielo parece estar en calma después del sacudón de la tarde, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta naranja por tormenta para la noche de este martes y de nivel amarillo durante la madrugada y mañana del miércoles.

De acuerdo al organismo, tanto General Pueyrredon como Mar Chiquita y General Alvarado se verán afectados en el cierre de esta jornada por lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas, las cuales estarán acompañadas principalmente por abundantes precipitaciones.

Además, anunciaron actividad eléctrica frecuente, posible granizo y ráfagas que podrían superar los 90 km/h, y estiman valores de precipitación acumulada entre 70 y 100 milímetros, que pueden ser superados de forma puntual.