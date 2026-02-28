Todo cerrado: Coudet será el sucesor de Gallardo en el banco de River

La dirigencia del "Millonario" cerró los últimos detalles para que el "Chacho" sea el sucesor del "Muñeco".

Luego de muchos rumores que lo vincularon con la institución, Eduardo Coudet llegó a un acuerdo contractual con River para convertirse en el nuevo entrenador del "Millonario" y ser el reemplazante de Marcelo Gallardo a partir del próximo miércoles.

Según informó Germán García Grova, Coudet dirigió ayer su último partido como entrenador del Deportivo Alavés y viajaría el miércoles para firmar su contrato hasta diciembre del 2027 y convertirse en el nuevo DT de la institución de Nuñez.

De esta manera, el encuentro del lunes entre River e Independiente Rivadavia de Mendoza será dirigido por el Pichi Escudero que estará a cargo del plantel como entrenador interino hasta que Coudet comience su ciclo el jueves 5 de marzo.

Además el cuerpo técnico del ex mediocampista estará compuesto por: AC: Patricio Graff - Carlos Fernández PF: Octavio Manera - Guido Cretari.

Otra rumor que circuló en las últimas horas es que el nuevo entrenador habría pedido la llegada de un centrodelantero y el "Millonario" podría aprovechar el cupo de la lesión de larga duración de Portillo. El mismo sería hasta el 13 de marzo por lo que serán días intensos en las oficinas del Monumental.