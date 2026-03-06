Insólito: robaron un local del centro con un arma de juguete

Un insólito hecho ocurrió este viernes por la madrugada, cuando al menos dos sujetos robaron un comercio de la zona centro de Mar del Plata con un arma de utilería.

El delito se registró en un local ubicado en la zona de calle Entre Ríos al 2100. Según se estableció, uno de los imputados, de 44 años, habría forzado la puerta de acceso del establecimiento y sustraído distintos elementos del interior, maniobra que quedó registrada por las cámaras de seguridad del comercio.

Tras el alerta, personal policial de la Subcomisaría Casino junto a agentes de la Patrulla Municipal, logró interceptar a los sospechosos en inmediaciones de Entre Ríos y Moreno, procediendo a su identificación y posterior aprehensión durante la madrugada.

Durante el procedimiento, se secuestró un teléfono celular que había sido sustraído del comercio, el cual se encontraba entre las pertenencias del principal imputado. Asimismo, al segundo involucrado, un hombre de 25 años, se le incautó un arma de utilería de plástico que llevaba entre sus prendas.

La causa es investigada por la UFI de Flagrancia, a cargo de Mariana Baqueiro, quien dispuso las actuaciones de rigor, el secuestro del elemento sustraído y su posterior restitución al damnificado, así como el traslado del aprehendido a sede judicial.

Por otra parte, en el marco de una infracción contravencional, interviene el Juzgado Correccional N° 3, que dispuso la libertad bajo caución juratoria para el segundo implicado de acuerdo a la normativa vigente.