El Ministerio de Justicia de la Nación inició una nueva etapa con Juan Bautista Mahiques como ministro y Santiago Viola como secretario, en un contexto de fuerte influencia de Karina Milei en la administración. Esta nueva conducción busca reforzar el control sobre los asuntos judiciales y se encuentra en proceso de transición con la gestión anterior.

En las últimas semanas, se activaron reuniones para coordinar el cambio de mando y se solicitó la renuncia de casi todos los titulares de organismos públicos que dependen del Ministerio de Justicia. Esta medida, aunque no implica la aceptación inmediata de las renuncias, apunta a una reestructuración profunda en cuatro de los cinco organismos bajo jurisdicción ministerial.

Los organismos afectados son el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH), la Oficina Anticorrupción, la Oficina de Bienes Recuperados y la Unidad de Información Financiera (UIF), esta última bajo supervisión del Poder Ejecutivo. En cuanto a la Oficina Anticorrupción, el ministro Mahiques dejó abierta la posibilidad de que Alejandro Malik continúe en su función.

Por su parte, la Procuración del Tesoro no sufrirá modificaciones en esta etapa, aunque circulan rumores sobre la posible salida de Santiago Castro Videla y la eventual designación de Sebastián Amerio en otro cargo relevante dentro del área.

La Inspección General de Justicia (IGJ), un organismo clave, también experimentará cambios. Mahiques solicitó la renuncia de su titular, Daniel Vítolo. Recientemente, la IGJ pidió al Ministerio la designación de veedores para supervisar los estados contables y financieros del 2025.

En cuanto a la UIF, que sufrió cambios en sus autoridades a comienzos de año con la salida de Paul Starc y la llegada de Ernesto Gaspari, este organismo implementó una resolución para fortalecer los controles sobre el financiamiento de armas y participó en una revisión de rutina del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), liderada por Amerio.

Estas modificaciones reflejan la llegada de una nueva gestión política al Ministerio de Justicia, esperada por varios sectores dentro del Gobierno. Un integrante de la mesa política indicó: “Es lógico que se revea todo. Depende del ministro revisar todas las áreas de su ministerio para ver qué cambios cree necesario hacer”.