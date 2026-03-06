Lo sorprendieron robando en un local tras romper la vidriera y terminó detenido

El local que intentó robar un hombre en la localidad de General Pirán.

Un hombre de 32 años fue aprehendido en la localidad marchiquitense de General Pirán luego de ser sorprendido cuando intentaba robar en un comercio al que había ingresado tras romper una vidriera.

El hecho se registró el 5 de marzo, cuando un llamado al 911 alertó sobre la presencia de un masculino que intentaba ingresar por la fuerza a un local ubicado en la zona de Falucho y Reconquista.

A partir del aviso, personal policial se dirigió al lugar y constató que el individuo se encontraba dentro del comercio retirando mercadería y guardándola en una mochila, luego de haber provocado la rotura de la vidriera para ingresar.

Ante esta situación, los efectivos procedieron a la aprehensión del hombre y al secuestro de diversos productos que había intentado sustraer del establecimiento.

El hombre de 32 años aprehendido en Pirán y derivado a la penitenciaría de Batán.

La causa fue caratulada como “robo en grado de tentativa” y quedó a cargo de la fiscalía de flagrancia.

Desde la justicia avalaron la aprehensión y dispuso la notificación de la formación de la causa, además del traslado del detenido a la penitenciaría de Batán.