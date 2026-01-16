Sin vueltas: fue a la casa del padre y lo amenazó con un hacha
Sucedió en el barrio Autódromo. El imputado de 32 años quedó alojado en el complejo penitenciario de Batán.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Un hombre de 32 años que ingresó por la fuerza a la casa de su padre y lo amenazó de muerte con un hacha fue aprehendido por personal policial y quedó alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán.
El jueves a la tarde personal del Comando de Patrullas arribó al barrio Autódromo por una confrontación familiar. Al llegar entrevistaron a un hombre de 51 años que denunció el ingreso de su hijo por la fuerza que los amenazó con un hacha y un cuchillo.
Los policías ingresaron al domicilio y encontraron al sujeto sentado en el patio con un hacha en la mano y un cuchillo a su lado. Se le ordenó que soltara el arma y se levantara, lo que hizo, y fue reducido y esposado.
Una vez labradas las actuaciones de rigor el fiscal de Flagrancia Facundo De la Canale dispuso la notificación de causa por violación de domicilio y amenazas agravadas y el traslado del imputado al complejo penitenciario de Batán.
Leé también
Temas
Lo más
leído