Sin vueltas: fue a la casa del padre y lo amenazó con un hacha

El hombre de 32 años que amenazó al padre con un hacha quedó alojado en Batán.

Un hombre de 32 años que ingresó por la fuerza a la casa de su padre y lo amenazó de muerte con un hacha fue aprehendido por personal policial y quedó alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán.

El jueves a la tarde personal del Comando de Patrullas arribó al barrio Autódromo por una confrontación familiar. Al llegar entrevistaron a un hombre de 51 años que denunció el ingreso de su hijo por la fuerza que los amenazó con un hacha y un cuchillo.

Los policías ingresaron al domicilio y encontraron al sujeto sentado en el patio con un hacha en la mano y un cuchillo a su lado. Se le ordenó que soltara el arma y se levantara, lo que hizo, y fue reducido y esposado.

Una vez labradas las actuaciones de rigor el fiscal de Flagrancia Facundo De la Canale dispuso la notificación de causa por violación de domicilio y amenazas agravadas y el traslado del imputado al complejo penitenciario de Batán.