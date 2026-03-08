Inmenso incendio en la zona de Acantilados: "Fue intencional"

Un incendio de enormes dimensiones acaparó la atención de los vecinos que circulaban por la 515 llegando a Jorge Newbery. Surgió en la zona de Acantilados y en pocos minutos se extendió de manera considerable, formando una nube negra gigante con distintos focos de fuego.

El inicio de las llamas se registró en un predio privado, sobre el que cursa una denuncia por usurpación. "Fue intencional, lo prendió uno de los ocupas", expresó uno de los vecinos. La presentación judicial está en la fiscalia de usurpaciones N° 12: "Mientras el fiscal no resuelva estas cosas van a seguir pasando", agregó.

Los Bomberos continúan trabajando en el predio para intentar controlar el fuego, pero están con un solo móvil.

Noticia en desarrollo