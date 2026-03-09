Denuncian despidos por goteo en uno de los principales bancos del país: afirman que ya se perdieron más de 2.000 empleos en el sector

En las últimas semanas, el Banco Santander ha sido foco de denuncias por despidos masivos que afectarían a más de 2.000 empleados. La modalidad señalada es el llamado 'despido por goteo', que consiste en desvincular personal de forma escalonada para minimizar el impacto mediático y la acción sindical.

Los trabajadores y sus representantes sindicales expresaron su preocupación frente a esta práctica, que no solo pone en riesgo la estabilidad laboral, sino que también puede perjudicar la atención y calidad del servicio que el banco ofrece a sus clientes, debido a la reducción del personal activo.

Los trabajadores se manifestaron en una de las sucursales.

En este marco, según replicó el sitio ADN Sur, un nuevo conflicto laboral se desató en el sector bancario de Comodoro Rivadavia tras la denuncia del sindicato La Bancaria por el despido sin causa de una trabajadora del Banco Santander, una situación que desde el gremio calificaron como “grave e inhumana”.

El caso fue expuesto por el dirigente sindical Gonzalo Martínez, quien explicó que la empleada fue notificada de su desvinculación el viernes por la tarde a través de una escribana que se presentó en su domicilio para formalizar la comunicación.

Según detalló el representante sindical, el caso tiene un agravante particular que generó fuerte malestar en el gremio: la trabajadora es una de las personas afectadas por el proceso de desalojo en el barrio Médanos, una situación personal que, aseguran, era conocida por la empresa.

Banco Santander despidió a una trabajadora en Comodoro Rivadavia.

Desde el sindicato también destacaron la trayectoria laboral de la empleada dentro de la institución bancaria. Según indicaron, tiene 40 años y llevaba 18 años de trabajo en la entidad, donde —aseguran— mantenía un desempeño destacado.

En ese contexto, desde La Bancaria advirtieron que el caso no sería un hecho aislado, sino que —según denuncian— forma parte de un proceso más amplio que el banco estaría llevando adelante en distintos puntos del país.

“El banco está haciendo un vaciamiento, cerrando sucursales en el país y dejando a los clientes sin canales de comunicación. Es una situación muy grave”, concluyó Martínez.

Por su parte, el secretario general de La Bancaria en Comodoro Rivadavia, Walter Rey, advirtió que la reducción del empleo en el sector bancario se viene registrando desde hace varios años a nivel nacional. “Solo para tener una referencia, en los últimos cuatro años el sistema bancario perdió entre 2.000 y 2.500 trabajadores en todo el país”, concluyó.