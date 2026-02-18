Denuncian el cierre de más de 40 sucursales de Santander en todo el país: "La situación es crítica"

Denuncian el cierre de más de 40 sucursales de Santander en todo el país.

Se encendió una alarma en el sector financiero después de que se confirmara el cierre de más de 40 sucursales del Banco Santander en todo el país. La Asociación Bancaria denunció despidos masivos y se declaró en estado de alerta y movilización ante lo que considera un fuerte ajuste en la estructura del banco.

Desde el gremio sostienen que la entidad argumenta que la digitalización y el crecimiento de las billeteras virtuales redujeron la necesidad de atención presencial. Sin embargo, rechazan esa explicación y apuntan a una estrategia empresarial que afecta directamente a las y los trabajadores y a las y los clientes de las sucursales.

“No es que la gente dejó de ir a los bancos por decisión propia. Fueron ellos mismos quienes implementaron sistemas que dificultan la atención presencial”, aseguró la delegada de la Comisión Gremial Interna de Santander Seccional Buenos Aires Noelia Fernández en diálogo con la AM 750.

Mientras desde las entidades bancarias avanzan hacia modelos digitales, el sindicato advierte que en esa transformación hay puestos de trabajo en riesgo. La Bancaria no descarta tomar medidas de fuerza si no hay respuestas de parte de la empresa.