Las tensiones entre Irán e Israel escalaron esta semana, cuando un portavoz militar iraní lanzó una contundente advertencia. Abolfazl Shekarchi, representante de las fuerzas armadas de Irán, señaló que las embajadas israelíes en todo el mundo se convertirán en un “blanco legítimo” si Israel ataca la misión iraní en Líbano.

Shekarchi explicó que, por respeto a otros países, hasta el momento Irán se ha abstenido de tomar represalias contra las sedes diplomáticas israelíes. Sin embargo, enfatizó: “Si Israel comete ese crimen, nos forzará a hacer de las embajadas israelíes de todo el mundo un blanco legítimo”.

El portavoz reiteró la postura iraní con claridad: “Si Israel ataca la embajada de Irán en el Líbano, sin duda atacaremos todas sus embajadas”. Esta declaración se da en un contexto de creciente hostilidad en la región, especialmente en torno a la presencia iraní en Líbano.

Por su parte, Avichay Adraee, portavoz del ejército israelí, lanzó una advertencia directa a los representantes iraníes en Líbano. Les dio un plazo de 24 horas para abandonar el país, afirmando que deben marcharse “inmediatamente antes de ser atacados”. Adraee calificó al régimen iraní como “terrorista” y subrayó que la presencia iraní en Líbano es motivo de preocupación para Israel.

Este intercambio de amenazas refleja la delicada situación en la región y la posibilidad de un conflicto diplomático o militar más amplio si las tensiones continúan escalando entre ambos países.

Refuerzan la seguridad

En ese marco, distintas instituciones israelíes en el país refuerzan su seguridad por temor a posibles ataques en caso de que recrudezca el conflicto.