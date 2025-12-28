Decathlon confirmó que ampliará su presencia en Argentina con la apertura de una segunda tienda, esta vez en la ciudad de Córdoba. La nueva sucursal será la primera que la cadena internacional de artículos deportivos abrirá en el interior del país.

El local estará ubicado dentro del Nuevocentro Shopping y contará con una superficie de 2.300 m². Ofrecerá más de 5.000 productos que abarcan más de 65 disciplinas deportivas, siguiendo el formato de su tienda en Vicente López, Buenos Aires.

Desde la empresa y el centro comercial anunciaron que las obras para montar la tienda comenzarán en enero de 2026, mientras que la inauguración está prevista para principios de junio del mismo año.

El local estará ubicado dentro del Nuevocentro Shopping de Córdoba.

La llegada de Decathlon a Córdoba generará un impacto positivo en la economía local, con la creación de al menos 50 nuevos empleos, entre puestos directos e indirectos relacionados con la operación del establecimiento.

Los ejecutivos de la firma destacaron que Córdoba es un mercado estratégico para su expansión fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires debido a su población numerosa, economía dinámica y una fuerte cultura deportiva arraigada.

Este nuevo local forma parte de un plan ambicioso de crecimiento de Decathlon en Argentina, que contempla la apertura de más de 20 tiendas en los próximos cinco años -una de ellas en Mar del Plata - y una inversión global estimada en 100 millones de dólares.

Decathlon contempla la apertura de más de 20 tiendas en los próximos cinco años.

Para los deportistas y aficionados de la región, la apertura representa una oportunidad para acceder a una amplia variedad de productos deportivos, indumentaria técnica y equipamiento especializado, combinando precios competitivos, calidad y diversidad bajo un mismo techo.

Córdoba se posiciona así como una plaza clave para la expansión de marcas internacionales en Argentina, consolidando su rol como un centro estratégico para inversiones en sectores como el retail, la gastronomía y el entretenimiento.