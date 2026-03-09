Inédita campaña para mujeres que no pudieron maternar y cuyos hijos buscan conocer su origen

Desde este martes, la Dirección Provincial de Registro de Personas Desaparecidas, dependiente del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, lanza una campaña pública destinada a sensibilizar a mujeres que, por distintos motivos, no pudieron o no quisieron maternar a sus hijos, quienes luego crecieron y se criaron con otras familias y hoy las están buscando.

En el área de Búsqueda de Origen, la mayoría de las consultas provienen de hijas e hijos que desean conocer su historia biológica. Sin embargo, son muy pocas las mujeres que se acercan para brindar información o iniciar un proceso de búsqueda respecto de esos vínculos.

La campaña se dirige especialmente a ellas, con un mensaje claro y respetuoso: "En la vida de muchas mujeres hay una crianza que no pudo o no quiso ser. Si quieres reencontrarte con esa historia, hay un equipo para escucharte y acompañarte".

El objetivo es promover el acercamiento de estas mujeres a este dispositivo estatal y ampliar la base de datos del área, para generar más coincidencias entre quienes buscan conocer su origen y quienes pueden aportar información sobre esas historias.

La iniciativa busca facilitar ese contacto en un marco de escucha, acompañamiento profesional y resguardo de la información personal.

Los materiales estarán disponibles desde el 24 de febrero en las redes oficiales del Ministerio de Seguridad y en la web del programa de Búsqueda de Origen: https://busquedadeorigen.mseg.gba.gov.ar/