Ladrón que robó un utilitario y chocó se escapó de la comisaría

El sujeto de 33 años que el miércoles a la tarde fue aprehendido tras chocar un utilitario que había sustraído minutos antes protagonizó un nuevo delito al escaparse del interior de la comisaría decimosexta: fue aprehendido en la calle y trasladado a la Unidad Penal N°44 de Batán.

Tal como se informó, Cesar Crotta fue interceptado en inmediaciones de las calles Guanahani y Goñi luego de chocar contra otro utilitario. Al cursar el rodado por sistema informático, se estableció que el mismo poseía pedido de secuestro activo por un hecho de hurto automotor denunciado horas antes.

En el marco de esa causa fue trasladado a Tribunales y tras entrevistarse con miembros de la defensa oficial se negó a declarar ante el fiscal de Flagrancia Leandro Arévalo.

Por un tema de horarios fue trasladado a la comisaría decimosexta, con jurisdicción en la zona del robo original hasta realizar el traslado al complejo penitenciario de Batán.

Sin embargo, en circunstancias que aún no fueron establecidas, Crotta se escapó de la dependencia: un par de oficiales lo persiguieron y atraparon en Tripulantes del Fournier y Camusso.

Por ese accionar se formó una nueva causa a cargo de la fiscal de Flagrancia Ana María Caro por el delito de evasión y se solicitó el análisis de las cámaras de seguridad de la dependencia: las que amputan al sector de calabozos están fuera de funcionamiento.