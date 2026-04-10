Andaba en un auto robado y quiso escapar de la policía

El intento de identificar un auto el viernes a la madrugada en la zona de Vértiz y Dellepiane por parte de la policía dio lugar a una fuga, una persecución y la aprehensión de un joven de 23 años que manejaba un auto robado.

Fue personal del Comando de Patrullas y de la comisaría tercera quienes interceptaron el rodado tipo sedán en inmediaciones de Ayolas y Jauretche y redujeron al conductor.

Realizadas las consultas pertinentes, se constató que el rodado poseía pedido de secuestro activo de fecha reciente, requerido por una dependencia policial de Mar del Plata.

Una vez labradas las actuaciones de rigor, la fiscal de Flagrancia Ana María Caro dispuso la notificación de la formación de causa por el encubrimiento agravado y el traslado del imputado a sede judicial.