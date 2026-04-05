Las mejoras que trabaja Alpine y que beneficiarían a Colapinto

No caben dudas que este año hubo una enorme mejora en Alpine y los resultados así lo demuestran. Pierre Gasly sumó puntos en las tres carreras, mientras que Franco Colapinto salió décimo en China y mostró buenos rendimientos en Australia y Japón. Sin embargo, la escudería quiere dar un salto más para dar el golpe sobre la mesa en esta temporada de la Fórmula 1.

Luego de las primeras tres participaciones, bien se sabe que no se correrá durante todo el mes de abril debido al conflicto bélico que afecta a Medio Oriente, por lo que se suspendieron los Grandes Premios de Baréin y también de Arabia Saudita. En ese sentido, cada uno de los equipos volvieron a sus bases a mejorar sus monoplazas, lo que significó retornar a Enstone.

Lo cierto es que, de cara al regreso a la actividad en el Gran Premio de Miami, Alpine busca presentar nuevas evoluciones. Con el claro objetivo de mejorar el desempeño de sus pilotos para que compitan seriamente, las mejoras estarán abocadas al ritmo de carrera, para pelear de igual a igual con los mejores vehículos de la categoría, que sacaron una buena ventaja en este inicio.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, se reveló otro aspecto importante a destacar del auto que pilota el argentino. Es que el A526 debe progresar en su performance durante los longs run, si es que quiere ser competitivo frente a escuderías como Mercedes y Ferrari que dominaron las primeras tres carreras, y McLaren que ya empezó a mejorar rápidamente.

Por otro lado, según dio a conocer GPBlog, el chasis del monoplaza de Alpine no sufre pérdida de grip y tiene un equilibro aerodinámico bueno, lo que lo convierte en uno de los principales elementos destacados. Además, le permite alcanzar velocidades altas, lo cual siempre es un factor muy importante y más aún en circuitos veloces como se aproximan en la temporada.

Otro punto que fue clave para ser realmente competitivos en este comienzo de año, fue lograr una mejor eficiencia en el alerón trasero. Sin ir más lejos, luego de las primeras dos carreras, de cara al GP de Japón se dio un paso adelante en este aspecto, puntualmente cuando se activa el sistema que reemplaza al DRS, lo que permitió tener una sustancial mejora y así mejorar los tiempos.

