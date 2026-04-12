Robó 600 mil pesos, le fracturó la cadera a una mujer y lo condenaron

Uno de los dos delincuentes que en agosto de 2023 asaltó a una mujer en su casa, la tiró al suelo y le fracturó la cadera antes de escapar con más de 600 mil pesos fue condenado a seis años y seis meses de prisión tras la validación de un acuerdo de juicio abreviado en el Tribunal Oral en lo Criminal N°3.

Brian Villagra fue hallado coautor penalmente responsable del delito de robo agravado por ser cometido en lugar poblado y en banda, por escalamiento, por el uso de arma y por las lesiones graves resultantes y seguirá alojado en el complejo penitenciario de Batán. Se declaró con carácter provisorio que el vencimiento de la pena impuesta operará el 5 de marzo de 2030 porque está detenido ininterrumpidamente desde el 6 de septiembre de 2023 cuando personal de la DDI lo atrapó luego de tres allanamientos.

De acuerdo a la investigación del fiscal Mariano Moyano, minutos después de las seis de la mañana del sábado 12 de agosto del año 2023, el ahora condenado de 33 años y Rubén Maraboli –condenado durante 2024 por el mismo hecho- llegaron a bordo de una camioneta Chevrolet, modelo S10, dominio JIE907 hasta inmediaciones de calle Jujuy a la altura del numeral 800 de esta ciudad.

Ambos escalaron hasta la terraza de la vivienda y se ocultaron en el sector del lavadero hasta que la mujer de 90 años abrió la puerta: la tiraron al piso, le fracturaron la cadera, le taparon boca con cinta de embalar, le ataron los pies y la amenazaron con un cuchillo antes de escapar con 600 mil pesos, varios anillos de oro, cadenas y otras alhajas.

Testimoniales, el secuestro de un teléfono celular en los techos que los coautores del robo utilizaron para ingresar al domicilio de la víctima y, luego de la comisión del delito, para darse a la fuga, y las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona resultaron fundamentales para identificar, detener y condenar a los autores.

Lo detuvo personal de la DDI.

En la sentencia a la que accedió 0223 se descartaron cuestiones eximentes de la responsabilidad penal y atenuantes, aunque se valoró como agravantes la avanzada edad de la víctima de 90 años y la logística empleada para la ejecución del ilícito que incluyó la utilización de automóviles, aparatos de telefonía, el conocimiento previo de la víctima y del lugar del hecho.

El magistrado declaró a Braian Ariel Villagra coautor penalmente responsable del delito de robo agravado por ser cometido en lugar poblado y en banda, por escalamiento, por el uso de arma y por las lesiones graves resultantes y le impuso una pena de seis años y seis meses de prisión. También fue declarado reincidente ya que cometió el hecho cuando gozaba de libertad condicional en una condena anterior dictada en 2021.